Inhaalactie laadpalen zet door in Roosendaal: 35 openbare stekkerplekken erbij in 2023

De Vuelta raast door Wouwse Plantage en omgeving, in een kakofonie van kleur en geluid

WOUWSE PLANTAGE - Op het grote scherm op de feestweide in Wouwse Plantage passeert de kopgroep de watertoren van Steenbergen. Analist Dirk de Wolf op het in rood aangeklede terrein weet genoeg: het wordt een massasprint. ,,Het is een snel parcours en er is geen wind genoeg om waaiers te trekken.’’

21 augustus