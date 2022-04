Internationale bowlingprijs voor ontwerp Playdôme Roosendaal

Het vorig jaar geopende Roosendaalse bedrijf heeft de Bowling Center Management Design Award voor Best New International Hybrid Interior in de wacht gesleept, in de categorie New Hybrid Centers.



Dat betekent simpel gezegd dat het Alpijnse ontwerp van de Playdôme-bowling, volgens de jury het mooiste is van alle tussen oktober 2020 en december 2021 buiten de Verenigde Staten aangelegde banen in activiteitencentra waar meer te doen is dan alleen bowlen.



Bowling Center Management, dat de awards uitreikt, is een Amerikaans maandblad voor eigenaars van bowlingcentra. Alle zeventien de categorieën bij elkaar opgeteld, waren er vijftig inschrijvingen voor deelname aan de wedstrijd, uit achttien verschillende landen.