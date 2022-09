Inwoners Halderberge kunnen voortaan rijbewijs online verlengen

Dit past bij de ambities van de gemeente om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. ,,Mensen zijn gewend om veel online te regelen, zoals boodschappen bezorgen en online bankieren", vertelt wethouder Sharona Malfait. ,,Daarom is het voor de gemeente ook logisch om ook te bekijken hoe we onze dienstverlening zo makkelijk mogelijk kunnen inrichten en online als dat kan.”

Twee werkdagen

Inwoners die hun rijbewijs digitaal verlengen hoeven hier minder lang op te wachten. Ze kunnen die al na twee werkdagen ophalen aan de snelbalie in plaats van na vijf werkdagen. Vereiste voor de online verlenging is dat de aanvrager een RDW-geschikte pasfoto heeft. Die kan worden gemaakt in de fotocabine op het gemeentehuis of bij een erkende fotograaf.