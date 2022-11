Jaarboeken Zegge en Sprundel brengen dorpsgeschiedenis tot leven

In Zegge bestaat de kapel 100 jaar. Auteur Peter de Bakker deed uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van deze en eerdere kapellen op de Zeg. Jeanne de Beer schreef een verhaal over politieagent Piet Bellanger, die de kasteleins op sluitingstijd controleerde om vervolgens in de keuken van het café tot in de late uurtjes borreltjes te nemen.

Begin vorige eeuw is Zegge aangesloten op elektriciteit, telefoon en waterleiding. Hoe dat ging beschrijft Paul Vergouwen, die ook de Zegse bebouwing vóór 1900 onder de loep neemt. Zegge had ruim een eeuw geleden een bierbrouwerij. Daar weet schrijver Jan Kuijstermans alles van.

Het Sprundelse jaarboek is met 112 bladzijden ongeveer even dik als dat van Zegge. De heemschrijvers zijn in het 55-jarig bestaan van Sprundels carnaval gedoken. Ook het 70-jarig jubileum van KBO Sprundel en het zilveren bestaan van buurtschap d’Hei komen aan bod. Dat er voor SV Sprundel al gevoetbald werd in het dorp, staat eveneens in het jaarboek.

De Sprundelse redactie blikt terug op twee jaartallen dorpsfeitjes namelijk 1922 en het bijna afgelopen jaar. Korte bijdrages gaan over de eerste operette in 1958, dialect, pastoors, gevelstenen en een wolkbreuk. Het jaarlijkse interview is met Toon Foes.

De kring presenteert het jaarboek aan de 500 leden komende zaterdag van 14 tot 17 uur, gevolgd door een tentoonstelling in de Trapkes. De expo met foto's en film is zondag van 11 tot 17 uur te zien.