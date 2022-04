Jac Mens kwam als dwangarbeider terug naar Wouw na WO II: zijn verhaal is nu te lezen

Jac Mens vertrekt in 1943 als dwangarbeider naar Polen, werkt daar op een scheepswerf waar torpedoboten worden gemaakt. Na de bevrijding door de Russen begint hij aan een lange tocht via Oekraïne en Moldavië naar de Zwarte Zee.

Onderweg moet hij gedwongen lijken van overleden soldaten en burgers in massagraven leggen, bomen sjouwen en allerlei werkjes waar de Russische soldaten vies van zijn.

Uiteindelijk kan hij in Odessa op een boot naar Frankrijk en met de trein terug naar Roosendaal en tenslotte naar Wouw. Daar is zijn ouderlijk huis verdwenen door een V1 die eind februari 1944 op het dorp viel. Gelukkig is niemand van zijn familie gedood.

Oud-verslaggever Bas Augustijn van De Stem kreeg van Leny Mens, de dochter van Jac, het dagboek dat hij op kleine papiertjes schreef en later in een multomap overschreef. Aan de hand van die aantekeningen, maakte hij een compleet boekwerkje dat door heemkundekring De Vierschaer uit Wouw in kleur is uitgegeven.

Jubileumuitgave

,,Ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan hebben we het in kleur laten drukken en het is een mooie uitgaven geworden”, zegt voorzitter André Dingemans van de Wouwse kring.

Met als titel Wouwse jongen overleeft in Danzig wordt de reis van Wouw naar Elbing in Polen en terug beschreven. Overigens ging Jac Mens niet alleen, want ook Piet van Dongen en Janus de Backer zaten in dezelfde trein. Alle drie kwamen ze uiteindelijk terug naar Wouw.

Volledig scherm Op 10 augustus 1943 maakte het arbeidsbureau in Bergen op Zoom dit document op. De beloofde Pass heeft Jac Mens nooit gezien © René Hermans

Duikboten

Jac schrijft over de ontberingen in Wohnlager Ferdinand waar hij ook Leen Moerland en Janus van Tilburg ontmoet. Na een bombardement op de scheepswerf moet hij naar Danzig om er aan duikboten te werken. In februari 1945 wordt hij flink ziek en denkt hij nooit meer in Wouw te komen.

Als de Russen uiteindelijk komen, kunnen de Nederlanders niet terug via Duitsland en begint een verschrikkelijk tocht richting Warschau en later door Oekraïne richting Odessa. ,,Mijn vader heeft daar nooit iets over verteld en ik heb eerlijk gezegd nooit het dagboek gezien of gelezen. Dat gebeurde pas na zijn overlijden”, geeft zijn dochter Leny aan. Aan het boekje is een aantal kaartjes toegevoegd om de reis in beeld te brengen.

Het hele verhaal is te lezen in de uitgave die inmiddels naar de leden van de kring is gestuurd en daar goed is ontvangen. De Vierschaer heeft nog een aantal losse exemplaren die voor 7,50 euro verkocht worden en verkrijgbaar zijn aan het adres Martel 6 in Wouw.