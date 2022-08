Jachten spotten in de jachthaven van Oudenbosch: ‘Een boot betekent vrijheid’

Woningen op locatie Dit Is Plek aan Wouwseweg

ROOSENDAAL - De Wouwseweg in Roosendaal verandert steeds meer van een straat waarin ook bedrijven zitten in een woonstraat. Deze week is een onderzoek gestart naar het voornemen om het opslagdepot van Dit Is Plek op nummer 168 plaats te laten maken voor woningbouw.

