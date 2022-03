Jandino Asporaat te gast bij Quiet Roosendaal: ‘Ik moest vroeger poepen in de bosjes’

,,Want u bent rijk!” zei Jandino nadat hij meerdere verhalen van Quiet-members had aangehoord. Verhalen van mensen die zich op eigen kracht uit de armoede worstelen. Hij is ambassadeur van Quiet geworden om de schaamtecultuur rond armoede weg te nemen. Op boeiende wijze vertelde hij over hoe hij in armoede opgroeide in Willemstad, Curacao. ,,We woonden met acht in een huisje van 5 bij 9 meter. Er was geen toilet. We moesten poepen in de bosjes.”