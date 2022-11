Jazzgigant Scott Hamilton komt naar Roosendaal - en deze talenten mogen met hem spelen

Goed voorbeeld doet goed volgen. Of is er hier sprake van de nood een deugd maken? De Stichting Jazz750 heeft namelijk een missie: het stimuleren en ontwikkelen van een jazzcultuur in Roosendaal. Verbinding maken tussen professionals, amateurs, diverse generaties en uiteenlopende muziekstijlen. De aanleiding? Sinds 2014 is er geen centraal georganiseerd muziekonderwijs meer. Er is geen centrale ontmoetingsplaats, er vinden geen kruisbestuivingen meer plaats en de nu individueel les krijgende leerlingen stimuleren elkaar minder.

Dat ging musicus Ton van de Geijn aan het hart. Hij keek met een bewonderende blik naar Barcelona waar musicus Joan Chamorro in 2006 al met een opleiding voor jeugdige spelers van 7 tot 21 jaar begon. ,,De resultaten van zijn methodiek zijn verbluffend.” Van de Geijn probeert al langer een aantrekkelijke speel- en werkomgeving te creëren voor jeugdige muzikanten. ,,Die hebben elders les, sinds 2021 werken we gezamenlijk aan samenspel, repertoire en ontwikkeling. Maandelijks is er ook een open podium, overigens voor alle leeftijden.”

Volledig scherm Joan Chamorro © Lili Bonmati

Komend weekend verzorgt Chamorro een masterclass. Van de Geijn: ,,Het is geen school die hij in Barcelona leidt, maar dankzij zijn werk met jongeren lopen daar veel geweldige muzikanten rond. Hij had al verschillende lichtingen die als duivels spelen. Zo goed. Violiste Elia Bastida bijvoorbeeld. Zij komt mee naar Roosendaal, evenals een deel van de bigband San Andreu. De Spaanse delegatie vertegenwoordigt de leeftijdscategorie van 15 t/m 21 jaar, wij doen het hier met zeven talenten tot die leeftijd.”

Dat gaat een intensief jazz- en werkweekend worden voor die Brabantse talenten, resulterend in een voor publiek toegankelijke preview op zaterdagavond én een groots opgezet concert op zondagmiddag, waar ook een gigant van een special guest aan meedoet: de Amerikaanse saxofonist Scott Hamilton.

Heel vet

Sara van Gaans (15, zang) zegt niet exact te weten wat ze kan verwachten. ,,Ik zie het als een kans om met geweldige muzikanten samen te werken. Dat Hamilton ook komt is gewoon heel vet. Tot vier jaar geleden leerde ik vooral jazz, nu zing ik ook pop en musical. Een van de stukken die ik ga zingen is Bohemian Rhapsody van Queen. Een aangepaste versie, zonder het operadeel.”

Haar jonge zus Yfke van Gaans (10, piano/zang) vindt alles vooral ‘leuk spannend’. ,,Ik trad al vaker op, dit wordt wel de eerste keer tijdens zo’n groot concert. Net als de anderen mag ik in zes of zeven stukken meespelen. Alles op het gehoor, want ik krijg geen noot te zien. Daarbij zit A-Tisket, A-Tasket van Ella Fitzgerald, maar ook Yfke’s Blues, een nummer dat mijn leraar Ton van de Geijn voor mij schreef.”

Volledig scherm Elia Bastida en Scott Hamilton © Lili Bonmati

,,Het programma zit ramvol”, aldus Gijs Rampaart (13, trompet). ,,Ik verwacht dat het heel gaaf en gezellig gaat worden. We weten wat er op de playlist staat, het leren bestaat uit het samenspelen. Ik improviseer een stukje in Yfke’s Blues en mag soleren in But Not For Me van Chet Baker, samen met Scott Hamilton!”

Gijs kijkt er vol gezonde spanning naar uit, zoals ook Annabel Franken (14, altsaxofoon) dat doet naar haar solo van Charlie Parker in Yardbird Suite en Merel Heijmans (16, altsaxofoon) naar haar solobijdrage in Night in Tunesia van Dizzie Gillespie. Annabel: ,,Al die muzikanten waarmee we spelen zijn supergoed. Ik hoop keiveel te leren.”

Taal van de jazz

De Amerikaanse tenorsaxofonist komt over uit het Italiaanse Florence, waar hij momenteel woont. De in 1954 op Rhodes Island geboren Hamilton werd al jong ontdekt door trompettist Roy Eldridge en speelde bij onder meer Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Tony Bennett en Gerry Mulligan. Hij ondersteunt volgens Ton van de Geijn volledig de werkmethode van Chamorro en sluit graag bij zijn workshops en concerten aan. ,,Chamorro leert ze spelen als praten. Als uitgangspunt hanteert hij de taal van de jazzmuzikant. Zijn leerlingen zuigen dat als een spons op en hij laat ze spelen tot ze erbij neer vallen.”

Hamilton slaat een brug naar de bebop. Van de Geijn: ,,Hij is een goede voedingsbodem voor jonge muzikanten. Hij is heel toegankelijk en je zou willen dat iedereen iets van zijn melodieuze kwaliteiten zou kunnen opslorpen. Hij werkt graag met jonge muzikanten, omdat hij weet hoe belangrijk het is dat zij zich aan professionele helden kunnen optrekken.” Zo denken er meer over. Ook bassist Hein van de Geijn komt dit weekend speciaal over vanuit Zuid-Afrika. De broer van Ton speelde bij onder meer Toots Thielemans, Chet Baker en Philip Catherine.

Programma Jazz750 invites Joan Chamorro, San Andrey Jazz Band en Scott Hamilton: 12 november (20.15 uur) preview in Kleine Zaal/Theatercafé, 13 november (15.00 uur) concert in Grote Zaal van De Kring in Roosendaal.