Kalmthoutse Heide wordt geen Nationaal Park, maar GroenRand geeft strijd nog niet gewonnen: “Laten we de minister vragen om derde soort park”

Quinty is veertien maar heeft nu al haar eigen platenzaak: ‘Een beetje beschamend, maar ik vind K3 heel leuk’

Nog maar 14 jaar en dan al je eigen platenzaak. Quinty Voorheijen uit Wouw is sinds kort de trotse eigenares van Q Records. Daarmee is ze de jongste baas van een platenzaak in Nederland.