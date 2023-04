Kamer (bijna) unaniem voor landelijke uitrol West-Brabantse aanpak wegpiraten in Duitse huurbolides

Buurtpre­ven­tie­team Wouwse Plantage viert jubileum met Veilig­heids­markt

ROOSENDAAL - Trots laat Rob Prop zijn badge zien. Hij is Cyber Crime Ambassadeur in Roosendaal, nummer 001. De coördinator van buurtpreventieteam Wouwse Plantage gaat mensen in dorpshuis De Spil eens in de twee weken voorlichten over veilig gebruik van internet, internetbankieren, social media, en dergelijke.