Katholieke en protestantse kerk in Oud Gastel houden samen kerstmiddag: ‘Kerst is meer dan samen eten’

OUD GASTEL - De Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk in Oud Gastel houden zondag voor het eerst samen activiteiten rondom kerst. ,,We zijn wel verschillende kerken, maar we geloven op dezelfde manier.”

De twee hebben de handen ineengeslagen voor een kerstmiddag, waarbij ze willen laten zien wat Kerstmis betekent. ,,Gezellig samen eten is natuurlijk heel leuk en dat doen wij zelf net zo goed, maar we willen ook graag laten zien dat kerst iets anders kan zijn. Dat het met je christelijke geloof te maken heeft”, vertelt Wilma Welten, lid van de kerkraad in de protestantse kerk.

Op pad met een herder

Mensen worden zondagmiddag uitgenodigd om mee te zingen of te komen luisteren naar een Sing-In en tijdens een herdertjestocht kunnen jongeren het kerstverhaal zelf beleven. Zij gaan op pad met een herder en komen onderweg bijvoorbeeld een kerstengel of de drie wijzen tegen. Kinderen mogen verder hun eigen kerstversieringen knutselen. ,,We laten zien dat kerst vieren in de kerk heel leuk kan zijn.”

Quote We vinden het belangrijk om er voor mensen te staan, of dat nu katholie­ken of protestan­ten zijn. Wilma Welten, Protestantse Kerk Oud Gastel

De nauwere samenwerking tussen de twee kerken zit al langer in het vat, vertelt Welten. Want de kerken worden kleiner. Maar door samen te werken kunnen ze elkaar helpen bij activiteiten en meer mensen bereiken. En de samenwerking houdt volgens haar niet op na kerst. ,,We vinden het allebei belangrijk om er voor mensen te staan. Of dat nu katholieken of protestanten zijn. We geloven allebei dat we als kerk betrokken moeten zijn bij de dorpse maatschappij.”

De Sing-In in de Protestantse kerk aan de Dorpsstraat 13 duurt van 14 tot 16 uur. De herdertjestocht start hier om 16.30 uur. De deelnemers lopen vanaf daar door het dorp om te eindigen bij de kerststal in de katholieke parochie. Onderweg wordt gezorgd voor chocomel met marshmallows en soep.