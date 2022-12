Kerk Nispen wordt geen multifunctioneel centrum, teleurstelling is groot

Ontwikke­laar over bouw Albert Heijn Xl in Zegge: ‘Ook voor ons is een winkel langs de snelweg volkomen nieuw’

ZEGGE - Met je volle winkelwagentje Albert Heijn uitrijden en oog in oog komen te staan met koeien in de wei? Het kan vanaf mei volgend jaar aan de Rijksweg Noord in Zegge. Daar bouwt ontwikkelaar Reggestede een nieuwe Albert Heijn XL.

