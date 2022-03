Kinderen leren met media om te gaan bij het Media Ukkie Lab in Roosendaal

Ernstig gewonde vrouw aangetrof­fen op straat in Roosendaal, oorzaak bij politie bekend

ROOSENDAAL - Een 29-jarige vrouw uit Roosendaal is in de nacht van woensdag op donderdag ernstig gewond aangetroffen op de Toussaintlaan in haar thuisstad. Hoe ze gewond is geraakt, is bij de politie bekend. Daarnaast hebben verschillende getuigen zich bij de politie gemeld, die een verklaring hebben gegeven.

25 maart