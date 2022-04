Klankbordgroep N640 op ramkoers: vrachtverkeer weg, anders geen groot onderhoud

Inbreker op heterdaad aangehou­den voor woningin­braak in Hoeven

HOEVEN - Door een oplettende voorbijganger kon de politie dinsdagnacht een 35-jarige man uit Oosterhout op heterdaad aanhouden. Hij wordt verdacht van een woninginbraak aan de Jasmijnstraat in Hoeven. Door de getuige konden even later ook twee 28-jarige vrouwen uit Klundert en Bergen op Zoom worden opgepakt die mogelijk ook bij de inbraak betrokken zijn.

30 maart