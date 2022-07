Klimop-nachtmerrie na maanden doe-het-zelven voorbij: Pizzeria Il Gufo is bijna klaar voor de opening

Da's eigenlijk iets later dan gepland. Want vol goede moed kondigde de Roosendaler een jaar geleden op deze site nog aan, dat zijn pizzeria Il Gufo in oktober wel open zou kunnen. Maar de klus om het iconische pand met de door klimop overwoekerde gevel gebruiksklaar te maken, bleek groter dan gedacht. ,,Ik dacht eerst: nieuw vloertje erin, likje verf en we zijn in vijf maanden klaar. Maar het pand is uiteindelijk zowat compleet gestript.”