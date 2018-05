Kluisjesrovers Oudenbosch met miljoenenbuit in beeld

Volledig scherm De inbrekers sluipen de bank uit. © Opsporing Verzocht

De bewakingsbeelden laten zien zien hoe twee beveiligers op vrijdagavond 2 maart bij de bank aankomen nadat het alarm is afgegaan. Een van de beveiligers gaat de bank binnen en zet het alarm uit, waarna hij een rondje om het pand loopt. Tijdens die ronde komt een tweede beveiliger bij hem lopen. De mannen lopen naar de parkeerplaats achter de bank, lijken iets tegen elkaar te zeggen en vertrekken weer.

Een halve minuut later komen twee andere mannen in beeld die beiden een rugzak dragen en handschoenen. Zij gaan de bank binnen, waar ze 24 uur lang blijven.

Zakken vol

Een etmaal later, op 3 maart, herhaalt het tafereel zich. De bankrovers laten het alarm afgaan, waarna twee beveiligers per auto bij de bank arriveren. Een van hen gaat de bank binnen en zet het alarm uit, waarna ze een rondje maken om het gebouw. Terwijl ze dat doen, komen de twee bankrovers naar buiten terwijl ze allebei in beide handen een zak dragen. Ze lopen naar de parkeerplaats.

Een van hen komt terug en gaat het bankgebouw weer binnen. Op dat moment komen de beveiligers weer in beeld. Ook zij gaan het gebouw binnen. Of de beveiligers de bankrover binnen in de bank zijn tegengekomen is niet duidelijk, maar ze hebben in ieder geval geen alarm geslagen. De bankrover gaat met weer twee zakken weg. Even daarna komen ook de beveiligers weer naar buiten. Ze kijken naar de parkeerplaats en lopen een steeg in.

De roof werd pas ontdekt op maandag 5 maart, op het moment dat iemand iets in een kluisje wilde doen. Dat gaf een alarmmelding.

Opmerkelijk

Beide beveiligers (een 45-jarige man uit Roosendaal en een 43-jarige man uit Etten-Leur) zijn opgepakt na de roof. De politie verdenkt hen ervan dat ze de bankrovers hebben geholpen. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk is het opmerkelijk dat er twee beveiligers op het alarm afkomen, omdat er normaliter altijd maar een beveiliger op een alarm afkomt. De beveiligers ontkennen en zeggen dat ze gewoon hun werk hebben gedaan.

Wie de twee mannen zijn die 24 uur lang in de bank bleven en met zakken vol geld en waardevolle spullen - met name sieraden - naar buiten kwamen, is nog niet bekend.

De politie is op zoek naar mensen die iets kunnen zeggen over die mannen, bijvoorbeeld aan de hand van hun manier van bewegen, aldus Van Hooijdonk.

Vluchtauto

Ook is het volgens de politie mogelijk dat op het parkeerterrein 24 uur lang een vluchtauto klaarstond of tevoren vaker op het terrein is gesignaleerd. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen als er iet in die trant is opgevallen, omdat de mogelijkheid bestaat dat de daders voorafgaand aan de roof vaker op of rond het parkeerterrein zijn geweest.

Ook zijn op de bewakingsbeelden een aantal mogelijke getuigen te zien. Zo reed kort voordat de bankrovers bij de bank arriveerden, een fietser voorbij het bankgebouw, evenals een grijze Seat Ibiza. Te zien is ook dat twee mannen voorbij de ingang van het pand liepen en door de glazen deuren naar binnen keken. Even later zouden ze zich hebben opgehouden bij de pinautomaat.

Verdachten

De verdachte beveiligers laten via hun advocaten weten dat ze ontkennen betrokken te zijn geweest bij de diefstal. Ze weerspreken de vermoedens dat ze dieven de bank hebben binnengelaten. Beveiliger Agron K. (45) uit Roosendaal zegt dat hij gewoon zijn werk heeft gedaan en blij is dat hij de bankrovers niet tegen het lijf is gelopen, aldus zijn advocaat Ziya Yeral. Beveiliger Henri van W. (43) uit Etten-Leur snapt dat hij verdachte is maar zegt dat hij er niks mee te maken heeft, vertelde advocaat Henk van Asselt.