Konings stopt na 40 jaar bij Wielercomité Nispen: ’Omkijken naar de ander heeft bij ons altijd in de familie gezeten’

met video Tientallen ernstig zieke katten en kittens in woning Roosendaal: ‘Twee kittens ternauwer­nood nog in leven’

ROOSENDAAL - In een ‘ernstig vervuilde, naar ammoniak stinkende’ woning in Roosendaal zijn dinsdag zo'n 35 slecht verzorgde katten en kittens gevonden. Het merendeel van de dieren was doodziek. In een kast in de kelder lag ook een dode kat. ,,Twee kittens waren zelfs nog maar ternauwernood in leven.”

30 juni