Koninklijke Onderscheiding voor Kees Hoendervangers

Hoendervangers kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het onderzoek naar en het opnieuw in beeld brengen van de vesting en de funderingen van het kasteel van Wouw. Stichting Kasteel van Wouw is betrokken bij de opgraving en reconstructie van deze waterburcht uit de dertiende eeuw.

Van jongs af aan actief

Van jongs af aan was hij al actief, niet alleen voor het Kasteel, maar ook voor de Heemkundekring. Daar was hij voorzitter, redactielid en lid van de archeologische werkgroep. Op gemeentelijk gebied was hij actief binnen de commissie straatnaamgeving en de monumentencommissie.

Zijn passie lag echter bij het kasteel en samen met een groep vrijwilligers startte hij in maart 2016 met de opgraving. Toen al was hij wekelijks op de kasteelweide te vinden. ,, Met recht kan gesteld worden dat als jij er niet geweest was, het project Kasteel van Wouw nooit gerealiseerd had kunnen worden”, zei Van Gestel toen hij Hoendervangers de onderscheiding opspeldde.