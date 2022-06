Kunst – en atelierroute Wouw trekt veel bekijks

Planschade door woonwijk: ‘gemeente Halderber­ge wel erg krenterig’

DEN HAAG/OUD GASTEL – Een Gastelse familie met een huis aan de Oudendijk vindt dat de gemeente Halderberge wel erg krenterig is door een fikse korting op een planschadebedrag door te berekenen, terwijl buren even verderop in een vergelijkbare situatie veel minder gekort zijn.

