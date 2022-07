Laatste ambachtelijke slager in Bosschenhoofd sluit de deuren: ‘Nu lijkt het nog alsof we met vakantie gaan’

Roosenda­ler (19) aangehou­den voor drugshan­del, had 100 gram henneptop­pen en 1000 euro bij zich

ROOSENDAAL - Een 19-jarige man uit Roosendaal is woensdagavond in de Rembrandtgalerij in zijn woonplaats aangehouden voor drugshandel. Hij had 100 gram henneptoppen en 1000 euro bij zich.

21 juli