Laatste etappe van de Oudenbossche vierdaagse afgelast, Hoeven wandelt wel

Onweer

Hoeven ging donderdagdoor de polder en trekt vanavond over De Heul. ,,Al bij al is het goed gegaan en doen er veel mensen mee. Zelfs dertig op de tien. Dat is echt een meevaller”, meldt Karin Stokkermans. Vanavond eindigt hier het wandelfeest op ‘de Via Gladiola'. Helaas zonder muziek van St. Caecilia dat niet genoeg muzikanten op de been kan brengen.