Laatste woord over fietsoversteek Wouwbaan nog niet gezegd: ‘College spreekt zichzelf tegen’

Als Cloetta zich op De Meeten wil vestigen, is dat geen probleem, vindt Roosen­daals college

ROOSENDAAL - Snoepfabriek Cloetta is niet te groot om zich in de nabije toekomst te vestigen aan het Spectrum in Roosendaal. Aan de bouwoppervlakte op het braakliggend terrein zit alleen een minimum, geen maximum.

22 november