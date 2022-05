Lantaarnpaal dwars over de weg zorgt voor meerdere ongelukken in Roosendaal

Zegge maakt zich op voor kermis en braderie

ZEGGE - Kerkdorp Zegge is in mei allesbehalve een slaapdorp. Dagelijks brengen mensen een bezoek aan de Mariakapel om daarna op het terras van Kerkzicht of de Nieuwenbergh neer te strijken voor koffie met worstenbrood.

12 mei