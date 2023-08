Lezers willen een bewaker terug bij de NS-fietsenstalling in strijd tegen diefstal (e-)bikes

Draai zet Van Vleuten in het zonnetje op kletsnatte koersdag

ROOSENDAAL - Alle schietgebedjes van de organisatie waren tevergeefs. Het regende tijdens de Draai van de Kaai. In de aanloop naar het evenement had bestuurslid Joos van Oosterhout zich al een beetje proberen te verzoenen met het slechte weer. ,,Wij doen ons best. Onze Lieve Heer de rest.”