Liebau wil buurtbewoners Wouwseweg ‘iets moois terug geven’

Emiel vergroent gevels van betonnen kolos KaaiDuur­zaam: ‘Ik voel me een halve kunstenaar’

ROOSENDAAL - KaaiDuurzaam staat in koeienletters op de gevel van het voormalig postknooppunt op de Kade in Roosendaal. Om die grijze, betonnen kolos ook enigszins een duurzame uitstraling te geven, is Hoveniersbedrijf De Brem woensdag begonnen met de vergroening van de buitenzijde.

18 mei