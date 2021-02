Lieke is toch liever lerares dan radio-dj bij 3FM: ‘Ik voelde me af en toe echt een zombie’

interview Treinmachi­nist Mol mist geen enkele dienst in coronatijd

2 februari OUDENBOSCH - De treinen rijden door, ook in het diepst van de coronacrisis. Dat kan allemaal dankzij mensen als machinist Wim Mol. Gisteren was Mol 40 jaar in dienst van de NS. Voor de jubilaris was er een dik verdiende gouden speld van zijn werkgever.