Lijstje met oplossingen voor gevaarlijke verkeerssituaties in Roosendaal

ROOSENDAAL - Er is maar één manier om de verkeersveiligheid op het kruispunt Burgemeester Schneiderlaan - Gezellelaan echt te verbeteren en dat is de aanleg van een rotonde. Allen dan kan er een einde komen aan de reeks ongevallen tussen langzaam en snel verkeer.

Dat staat in een document met oplossingen voor de twintig meest verkeersonveilige situaties in de gemeente Roosendaal.

Er zijn in de voorbije jaren meerdere lijstjes verschenen met de gevaarlijkste verkeerssituaties in de gemeente. Nu zijn er ‘analyses’ en ‘mogelijke oplossingsrichtingen’ aan toegevoegd. En er is een voorlopige planning opgesteld om de maatregelen uit te voeren.

Parkeervakken omdraaien

Opvallend is dat er bij de gemeente geen klachten zijn binnengekomen over de Philipslaan, terwijl daar toch de meeste ongevallen met schade gebeuren. Daarom staat de Philipslaan, en dan met name het stuk bij de parkeerplaats voor de Aldi, boven aan het lijstje. De analyse leert dat de meeste ongevallen worden veroorzaakt doordat de parkeervakken er haaks op de rijbaan liggen. Het idee is nu om die parkeervakken om te draaien. Dus in- en uitrijden langs de andere kant. Over twee of drie jaar gaat de gemeente het gesprek met de buurt aan.

Op de tweede plek staat de weg Stationsplein-Brugstraat, inclusief het kruispunt met de Spoorstraat. Een ‘risicovolle locatie’ waar fietsers regelmatig in botsing komen met auto’s. Maar omdat dit wegvak is opgenomen in het veelomvattende plan Rondje Roosendaal is het in deze studie niet verder uitgewerkt.

Hoge snelheden

Het kruispunt Plantagebaan - Westelaarsestraat op de Wouwse Hil mag gerust berucht worden genoemd. Er gebeuren heel veel aanrijdingen waar auto’s bij betrokken zijn. De oorzaak ligt vaak in de hoge snelheid van betrokkenen, met name bij schemer of duisternis. Er is maar één oplossing: een rotonde. De gemeente wil het kruispunt volgend jaar al onder de loep leggen.

Een ander bekend knelpunt is de uitgang bij de Aldi

De meeste aanrijdingen in Roosendaal zijn in de Philipslaan. Oorzaak: de haakse parkeervakken bij de Aldi.

Stoplichten

Het verkeersprobleem dat het eerste wordt aangepakt is de kruising Molenstraat-Brugstraat. Op dit krappe kruispunt staan stoplichten die de verkeersstromen regelen. Gebleken is dat ze niet optimaal werken. Daarom wil de gemeente nog dit jaar de stoplichten vervangen en de nieuwe installatie beter afstemmen op het verkeersaanbod.

Een bekend knelpunt is de drukke in- en uitgang van de Aldi in de Boulevard. Er gebeuren veel ongevallen, waar vaak fietsers bij betrokken zijn. Vorig jaar is de middenberm ter plaatse verlengd zodat het verkeer dat van het parkeerterrein af komt per se naar rechts moet rijden. Maar de gemeente realiseert zich dat dit geen echte oplossing is. En dat die er niet zal komen zolang de winkels er veel publiek en dus veel verkeer aantrekken. De gemeente denkt na over zogenoemde attentieverhogende maatregelen, zoals markering, bebording en verlichting.

Turborotonde

En dan de turborotonde in de Burgemeester Freijterslaan. Vorig jaar nog aangepast, maar nog steeds rijdt er niemand voor zijn plezier overheen. Niet dat er veel ongevallen gebeuren, maar iedereen ervaart het rondpunt als lastig. Toch is niet een twee drie te zeggen wat het probleem precies is. Daarom wil de gemeente een specialist inzetten, die de rotonde gaat onderwerpen aan een ‘diepteonderzoek’ en die daarbij ook rekening houdt met de situatie als straks het Bravis ziekenhuis weg is.

Verkeer dat vanaf het parkeerterrein bij Aldi/Action komt, mag alleen rechtsaf de Boulevard in Roosendaal op.