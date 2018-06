Luchthavenmeester over ongeluk Breda Airport: 'Twee crashes niet met elkaar te vergelijken'

Net als bij Van der Lindens fatale crash gaat Voeten niet speculeren over de oorzaak. ,,Het sportvliegtuigje kwam vanuit de richting Roosendaal en maakte een doorstart. Het kan een touch-and-go geweest zijn, waarna het toestel voldoende hoogte miste. Ik heb het niet zien gebeuren en laat het aan de onderzoekers over. Gelukkig is dit keer alles goed afgelopen. Hij was de enige inzittende. ''

Klassieke vliegtuigen

De vliegenier kwam van Lelystad en wilde alvorens te landen een doorstart maken. Of het toestel deel uit zou maken van het evenement Classic Cars en Aeroplanes, dat dit weekend is, is niet bekend. Volgens de luchthavenmeester komt dat evenement niet op de tocht te staan. ,,De eerste klassieke vliegtuigen waren al gearriveerd. Het vliegverkeer ligt even stil omdat onze bedrijfsbrandweer nog op de plaats van het ongeval paraat staat. Zodra die weer terug is op eigen terrein geven we de landingsbaan weer vrij. Nogmaals, twee keer achter elkaar zo in het nieuws komen is verre van aangenaam. Maar dit incident kun je niet gelijk schakelen met het tragische ongeval van twee weken geleden.''