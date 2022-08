Man (30) rijdt mogelijk opzettelijk voetganger aan in Sint Willebrord, laat hem gewond achter

Asielzoe­kers die burgemees­ter zelf naar Roosendaal haalde, zijn weer weg: noodopvang gesloten

ROOSENDAAL - De Roosendaalse noodopvang voor asielzoekers in een bedrijfspand aan de Wijnkorenstraat is vanochtend gesloten en ontmanteld. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een nieuw onderkomen gevonden voor de 51 asielzoekers die sinds half mei in Roosendaal verbleven.

16 augustus