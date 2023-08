Man (36) uit Roosendaal voor derde keer betrapt achter het stuur zonder rijbewijs, nu in Terheijden

Hoofdver­dach­te (32) van schietpar­tij in Roosendaal opgepakt in Spanje

BREDA/ROOSENDAAL - De politie heeft de 32-jarige Fouad El M. uit Breda aangehouden die sinds de schietpartij van begin maart in Roosendaal wordt gezocht. Hij is de hoofdverdachte van het incident van 3 maart op de Philipslaan en is in Spanje in de kraag gevat.