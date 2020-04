Man in Roosendaal beschoten door twee mannen tijdens woningoverval

Dit hotel is vanwege corona tijdelijk een afkickkli­niek

11:28 HOEVEN - Hotel Bovendonk heeft haar accommodatie in Hoeven gedurende de coronatijd beschikbaar gesteld als behandellocatie voor Changes GGZ, een instelling in de verslavingszorg. De wereldwijd werkende organisatie moest vanwege de crisis haar cliënten terughalen uit een kliniek in Zuid-Afrika.