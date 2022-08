Man lichtgewond bij frontale botsing in Roosendaal

Een gevarieer­de line-up en circusar­ties­ten: Sfeerpop is weer terug

OUD GASTEL – Een groot circus zal plaatsvinden op 2 en 3 september in Oud Gastel. Na twee jaar is Sfeerpop weer terug. Voor de zesde editie van het festijn zal worden uitgepakt met een variërende line-up en een feestterrein volledig in circusthema.

13 augustus