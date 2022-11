Man raakt gewond bij steekpartij in Roosendaal

Herinne­ring aan Regina, Erik, Anke en Wieteke met zilverlin­de en monument levend houden

BOSSCHENHOOFD - Als voorlaatste van de vijf dorpen, is ook in Bosschenhoofd een zilverlinde geplant. Een bijzonder exemplaar, want bij de boom is een herdenkingsmonument geplaatst voor Regina, Erik, Anke en Wieteke, de slachtoffers van het verkeersongeval bij Oud Gastel begin september.

10 november