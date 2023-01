Mark mocht 90 dagen niet thuiskomen na fysieke strubbeling met zijn vriendin

Bij de rechterBREDA - Heeft Mark (28) uit Roosendaal zijn vriendin Esmée* bij de nek gegrepen? Over die vraag buigt de rechter in Breda zich. Dat het niet lekker liep in het jonge Roosendaals gezinnetje blijkt al snel.