Marleen runt luxueuze B&B in de schaduw van de basiliek van Oudenbosch: 'Wát een plek’

Zestig jaar getrouwd en ieder jaar weer kussen in de rups

ROOSENDAAL - De liefde begon zestig jaar geleden in de rupsbaan nadat Marijn Konings zijn buurmeisje Paulien Suijkerbuijk onder de kap spontaan een kus gaf. Een halfjaar later werd er al getrouwd. Het kussen wordt sindsdien ieder jaar in de rups overgedaan.

7 september