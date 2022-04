Meer dan 4.000 vacatures bij Brabantse transportbedrijven

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het UWV. Volgens de arbeids- en uitkeringsinstantie was de krapte op de arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek, maar ook in veel andere sectoren, nog nooit zo groot. Vergeleken met een jaar eerder toen corona in Nederland nog met hoofdletters geschreven werd, is het aantal openstaande banen in de sector zelfs verdubbeld. Vooral aan binnenlandse vrachtwagenchauffeurs (1.820 vacatures) is een groot gebrek. Maar ook aan postbezorgers en sorteerders (507) en bestelwagenchauffeurs (452) is nauwelijks meer te komen.