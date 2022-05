Megadistributiecentrum Campus A58 wordt nog groter

Dat tweede deel wordt bijna net zo groot als het eerste, dat in december werd opgeleverd en al in gebruik is genomen door Lidl International. Dat bedrijf is huurder van het volledige complex dat - inclusief een nog te bouwen, kleiner derde gedeelte aan de zuidkant van het terrein - in totaal zo'n 115.000 vierkante meter in beslag neemt. Lidl International gaat met vanuit de enorme logistieke hal in Roosendaal alle andere Lidl-distributiecentra in Europa bevoorraden.