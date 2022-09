Meisjes in Schijf staan te popelen om bij de majorettes te mogen

Het succes van de majorettevereniging uit Schijf laat zich moeilijk verklaren. Waar in omliggende dorpen de batons in de kast verdwenen, waren ze in de gymzaal van dorpshuis De Hoge Dries niet aan te slepen. Kort voor de zomer stapten een vriendinnengroepje van zeven meiden op, maar even snel stonden elf nieuwkomers te popelen om ‘op majorette te gaan’.

The Starshines, Fantasy Kids, Twinkle Stars en Estralla’s. De gemeente Rucphen ging prat op haar majoretteverenigingen. In omliggende dorpen zijn ze veelal verdwenen. ,,Wij zijn geen overloop van majorettes van elders. Vrijwel alle meisjes komen uit Schijf zelf”, zegt Claudia Castelijn, die samen met Cherynn van Kalmthout trainster van de groepen is.

Sport en show

Momenteel bestaat Dreamflash uit 35 meisjes. Van de vierjarige Jisse, het dochtertje van Claudia, tot een volwassen vrouw van 24, die het ook nog steeds leuk vindt gracieus op muziek te dansen en oefeningen uit te voeren. De groep maakt deel uit van muziekvereniging Kunst Na Arbeid. ,,Maar op straat voor de muziek uitlopen doen we eigenlijk nauwelijks nog. Majoretten is veel meer sport en show geworden, uitgevoerd in sporthallen.’’

Majoretten staat niet synoniem aan twirling. Claudia legt uit dat dans en muziek belangrijke ingrediënten voor majoretten zijn, terwijl het bij twirling vooral om techniek gaat. ,,Wij trainen op majoretten, maar er zijn ook leden die allebei doen.’’

Zelfvertrouwen

De 18-jarige Nikki Gommers is al sinds haar zesde bij de club. ,,Waarom? Omdat het gezellig is. Al mijn vriendinnen zitten erop. Er hangt een sfeer van ‘niks moet, alles mag’. Ik doe drie shows en tussendoor kleed ik om, doe ik andere make-up op en doe ik mijn haar. Heerlijk vind ik dat. Het is ook goed voor je uitstraling en zelfvertrouwen.’’ Tot wanneer ze nog doorgaat, durft ze niet te zeggen. ,,Als mijn vriendinnen stoppen, stop ik misschien ook. Maar da's nu nog niet het geval.’’

Negen uur per week staan Claudia en Cherynn de meiden bij in het streven zo goed mogelijk voor de dag te komen op de wedstrijden en kampioenschappen. ,,Elke maandag en donderdag rijd ik recht van mijn werk naar de gymzaal. Al ruim negen jaar lang. Uitbreiding in trainers vinden Cherynn en ik niet nodig. We zijn zo op elkaar ingespeeld.’’

Spelenderwijs leren ze de jongsten de bewegingen en het vangen van de baton. ,,Ieder naar eigen kunnen.’’ Claudia noemt nog een sterk punt van de club. ,,In coronatijd gingen de online trainingen gewoon door en was er amper verloop. Toen we in de open lucht mochten trainen, stonden we op het terrein van buurtschap Schijf. Da's twee keer Schijf op z'n best.’’