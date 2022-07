Met kersverse deelscooters langs plekken waar Roosendaal kan groeien; binnen én buiten de stad

Sprundel éen groot openlucht­mu­se­um bij eeuwfeest kerk

SPRUNDEL - Beleef in Sprundel is een bundeling van dorpsgenoten, dat in elk jubileum aanleiding ziet voor een dorpsfeest. Dat begon in 1992 bij het duizendjarig bestaan. ,,En is eigenlijk nooit meer opgehouden”, lacht Jac van Trijp bij de aankondiging van een feest rondom 100 jaar kerkgebouw.

13 juli