Milieustraat Etten-Leur vanaf volgend jaar taboe voor Rucphens afval

Tevreden bezoekers bij foodtruck­fes­ti­val Appeltje Eitje in Roosendaal: ‘Lekker na het zwembad een hapje halen’

Voor de goudlokjes onder ons was het Appeltje Eitje festival van afgelopen weekend een geval van te bot of te zot. Gloeiende hitte op de ene dag en constante regen op de andere. Maar vraag de gemiddelde bezoeker wat hij van het Roosendaalse foodtruckfestival vond en hij zal laaiend enthousiast reageren: ,,Maakt niet uit wat voor weer het is, die sfeer is niet te evenaren.”

19 juni