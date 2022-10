Modelboten te zien op Molendag in De Hoop in Sprundel

Smit Rotterdam

Van Ostaijen was in zijn werkzame leven stratenmaker. Zijn hobby’s waren zaalvoetbal en vooral het bouwen van scheepsmodellen. Hij heeft voor deze hobby een aparte kamer ingericht. Ooit zag hij in Winkelcentrum Etten-Leur een model van de Smit Rotterdam in de etalage staan en dat trok zijn aandacht. Hij kocht het uit twee delen bestaande bouwpakket zelf in 1980 voor 250 gulden. Rienus van Ostaijen maakt alle onderdelen zelf en verricht ook het soldeerwerk voor deze werkende modellen.