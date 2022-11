Moeder Godskerk in Roosendaal eind dit jaar verkocht

Laatste woord over fietsover­steek Wouwbaan nog niet gezegd: ‘College spreekt zichzelf tegen’

WOUW/ROOSENDAAL - Hoewel veel Wouwenaren vinden dat de fietsoversteek op de Wouwbaan er niet veiliger op is geworden, is het Roosendaalse college van B en W van het tegendeel overtuigd. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de VLP-fractie.

24 november