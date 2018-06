Moeder uit Wouw rijdt onder invloed van ghb, met baby naast zich

Toerist goedkoop uit in basiliek Oudenbosch: rondlei­ding kost slechts 1 euro

15 juni OUDENBOSCH - Rondleidingen door de basiliek in Oudenbosch kosten deze zomervakantie in de weekenden slechts 1 euro per persoon. Doel is om de monumentale kerk zo toegankelijker te maken voor toeristen.