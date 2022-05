Motorrijder rijdt in sloot en raakt gewond in Rucphen

DE HOBBYKAMER VAN... Ton heeft 800 boeken van één schrijver: ‘Ik heb van alle titels elke druk, iedere vertaling en ieder braille­boek’

ROOSENDAAL - Ton van Praet (67) herinnert zich hoe hij zijn vader zag schateren bij het lezen van Beekman en Beekman, het beroemde boek van Toon Kortooms. Zo maakte Van Praet, geboren in Breda, thans wonend in Roosendaal, via zijn vader kennis met de schrijver uit Griendtsveen.

29 april