Muziekprogramma van de Draai verhuist naar parking EKP: ‘Kadeplein is te klein en problemen met geluid’

Karrenmuse­um Essen en Tongerlo­huys gaan samenwer­ken

ROOSENDAAL - De expositie Over Water, Over Land is de eerste activiteit die het Karrenmuseum in Essen en het Tongerlohuys in Roosendaal samen organiseren. Een samenwerking, die naar meer smaakt, zegt conservator Janine Verster van het Roosendaalse erfgoedcentrum.

29 maart