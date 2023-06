Na operatie aan voorste kruisband bij Bravis kun je dezelfde dag nog naar huis

Halve marathon ondanks hitte goed verlopen; ‘blij met die tuinslan­gen’

ROOSENDAAL - 31 graden, dat is een temperatuur om het strand op te zoeken of met je voeten in een bak water onder een parasol te zitten. Maar hardlopen? Daar moeten de meeste mensen toch niet aan denken. In Roosendaal deden 2900 lopers dat wél.