Na twee coronajaren weer een écht Priense Swaree in Roosendaal: ‘Die kaartjes zijn ons goud’

ROOSENDAAL - Op het druilerige Tongerloplein in Roosendaal vormt zich zaterdagmiddag een kleurrijke rij verwachtingsvolle Tullepetaonen, voor het eerst weer in carnavalskloffie. Zij trotseren de regen voor een polsbandje, waarmee ze later op de dag mee kunnen loten voor kaartjes voor het Priense Swaree.

Twee voorstellingen zijn er op zaterdag 4 februari, twee weken voor carnaval. De animo om in de zaal te zitten bij de befaamde carnavalsrevue is altijd groot, zeker nu ’t Swaree door corona al twee jaar niet in de traditionele vorm is doorgegaan. ,,Iedereen staat te trappelen. Er zijn meer dan achthonderd polsbandjes uitgegeven, dus het Priense Swaree is sowieso uitverkocht’’, zegt Wessel Croonen, die dit jaar Arwen van Gestel is opgevolgd als hoofd van de commissie Priense Swaree.

Een droom die uitkomt, aldus de Roosendaalse theatermaker die als helft van het Sebas & Wes dit jaar is genomineerd voor de Cultuurprijs. ,,Theater en carnaval zijn mijn passies. Nu krijg ik de kans om die twee dingen die ik liefheb te combineren.’’ Dat betekent dat Croonen het Swaree dit jaar voor het eerst van de andere kant mee gaat maken. ,,Ik was zes jaar lang als Sjoekel zelf deelnemer. Maar dit jaar voor het eerst achter de schermen en daar heb ik ontzettend veel zin in.”

,,Er zijn meer mensen van positie veranderd, we hebben een nieuw team en dat hebben we aangegrepen om er toch een beetje onze eigen draai aan te geven. Met bijvoorbeeld een eigen logo voor het Priense Swaree. We zijn ook bezig met een film die de sfeer achter de schermen laat zien, de repetities en hoe zo’n voorstelling zich ontwikkelt. Die is straks ook op alle schermen te zien.’’

Volledig scherm De animo om in de zaal te zitten bij de befaamde carnavalsrevue is altijd groot, zeker nu ’t Swaree door corona al twee jaar niet in de traditionele vorm is doorgegaan. © Pix4Profs/Johan Wouters

Leutwalhalla

De tamelijk ingewikkelde procedure - eerst een genummerd polsbandje, dan loten om maximaal vier kaarten - is een paar jaar geleden geïntroduceerd om iedereen een gelijke kansen te geven op een ticket naar het Tullepetaonse leutwalhalla. De jaren daarvoor was het ‘liggen’ uitgegroeid tot een evenement op zich. Een complete camping vol carnavalsgekken vormde zich op het Tongerloplein en later in de parkeergarage in de Biggelaar.

,,Het werd steeds gekker, ze lagen er steeds eerder en het was eigenlijk niet meer verantwoord om mensen zo lang in de kou en de regen te laten bivakkeren. Die kaartjes zijn ons goud en we willen iedereen een gelijke kans geven om erbij te kunnen zijn, ook mensen die er bijvoorbeeld nog nooit eerder geweest zijn’’, aldus Croonen.

11 minuten de tijd

Tot 18.33 uur worden de polsbandjes afgegeven. Dat is het makkelijke deel. Daarna vult De Kring zich weer met leutig uitgedoste mensen, want om 19.11 uur wordt het echt spannend. Dan beklimt voorzitter Jacqo van Gastel van Stichting Carnaval Roosendaal het podium om steeds vijf nummers uit de ballenmachine te toveren.

Ingeloot? Dan heb je 11 minuten om naar de kassa bij de voordeur te sprinten en de felbegeerde kaartjes af te rekenen. Bijna iedereen neemt de maximale vier kaartjes af. Dus er is ook een kans dat je met je polsbandje naast de kaartjes grijpt. Maar niet getreurd, weet Croonen. ,,De ervaring leert dat de mensen die écht bij willen zijn toch altijd wel in de zaal terecht komen. Er is dan altijd wel iemand in de omgeving die wel is ingeloot en een kaartje over heeft.’’

Volledig scherm Voorzitter Jacqo van Gastel van Stichting Carnaval Roosendaal tovert steeds vijf nummers uit de ballenmachine. © Pix4Profs/Johan Wouters