Na twee jaar coronastilte weer een ouderwetse Wouwse tonpraatavond bij Donkenhof

‘Lied dat zal blijven hangen’

Zowel op vrijdag 10 als op zaterdag 11 februari is de zaal om 19.00 uur open en er kunnen per avond 220 mensen binnen. De kaartverkoop is op zaterdag 28 januari en dan is Donkenhof aan de Roosendaalsestraat om 13.00 uur open en om 14.00 uur start de verkoop. Daarbij geldt wel dat per persoon niet meer dan zes kaarten worden verkocht. Bijzonder is dat de kaarten dit jaar inclusief drie consumptiemunten zijn en 15 euro kosten. Die kaartverkoop is normaal gesproken al een spektakel op zich, want veel mensen komen in carnavalskleren en maken er een complete happening van.