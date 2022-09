Nachtburgemeester bouwt ereboog voor jarige burgemeester: ‘Hij woont hier tenminste’

OUDENBOSCH - Voor Jan Wagemakers van het gelijknamige Oudenbossche transportbedrijf is een burgemeester pas echt een burgemeester als hij of zij in de gemeente woonachtig is. Bernd Roks begreep dat en dus bouwde Wagemakers gisteren een ereboog voor zijn deur.

Op de verjaardag van toenmalig burgemeester Giel Janssen deed de transporteur hetzelfde aan de Bosschendijk. Daar woonde Janssen enkel voor de vorm, het was een postadres. ,,Als een soort ludiek protest heb ik toen op zijn verjaardag zijn zogenaamde huis versierd. Maar hij was er niet natuurlijk. Ik had geen hekel aan hem, maar na een jaar was het de hoogste tijd dat hij vanuit Zuid-Holland deze kant op zou komen.’’

Zuidwesthoek

Dat gebeurde niet. Na vier jaar wierp Janssen de handdoek in de ring om uiteindelijk wel in de Zuidwesthoek een huis te vinden. Dit voorjaar was de oud-burgemeester terug in Halderberge om het nieuwe college te formeren. Zijn opvolger Jobke Vonk-Vedder kwam wel snel in Hoeven wonen, maar moest wegens gezondheidsklachten het ambt ook snel neerleggen.

Etten-Leurenaar Bernd Roks woonde al niet ver van Oudenbosch vandaan, maar kocht toch snel een woning onder de rook van de basiliek. Wagemakers houdt wel van tradities, dus stond hij de avond voor Roks’ 46e verjaardag opnieuw een ereboog op te bouwen en kwam hij hem 's anderdaags feliciteren met een flinke bos bloemen.

De burgemeester was enigszins verrast, maar had ook voor de Oudenbossche ondernemer een verrassing in petto. ,,Jan, je staat in Oudenbosch bekend als de nachtburgemeester. Daarom mag je voor even mijn ambtsketen om, dan weet je hoe het voelt.’’

Wagemakers reageerde als altijd gevat: ,,Zorg nu maar dat je hier langer blijft, want ik heb geen zin om volgend jaar weer zo'n ereboog op te bouwen.’’

Volledig scherm Nadat de ereboog was opgebouwd mocht Jan Wagemakers even de ambtsketen van de burgemeester om. © Frida Wagemakers