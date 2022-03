‘Nederland verspreidt nepnieuws over Oeigoeren’, vindt Chinese ambassadeur Jian Tan

Moeder der Oeigoeren: ‘We zien de Winterspe­len als een kans om bevrijd te worden’

Vandaag gaat het olympisch vuur aan in Peking. Voor Rebiya Kadeer, de Moeder der Oeigoeren, is het wachten op een wonder. ,,Miljoenen landgenoten zien de Winterspelen als een kans om bevrijd te worden.”

4 februari